Сирия, 17 июля. ВВС Сирии атаковали штаб-квартиру «Ан-Нусры» в Хаме, в Дейр-эз-Зоре застрелили трёх бойцов SDF. В Дамаске подорван автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по боевикам в Идлибе, атаковали штаб-квартиру «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку радикалов в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в двух нападениях на курдские отряды и блокпосты в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает сирийских военнослужащих на севере Хамы, в Идлибе подорвала мост.

Курды: потеряли трёх человек в Дейр-эз-Зоре в результате нападений вооруженных группировок боевиков, на севере Ирака потеряли семь человек в результате авианалета ВВС Турции.

ВС Турции: совершили авианалет на севере Ирака, ликвидировав семь курдских радикалов.

Провинция Дамаск

В одном из районов Западной Гуты столицы Дамаск был подорван автомобиль. Автомобиль, перевозивший рабочих, подорвался на дороге. Четыре человека в результате взрыва скончались, как передает новостной портал Halab Today TV. Пока неизвестно была ли мина заложена в автомобиль или была установлена на дороге и детонировала только после наезда на нее.

Согласно данным военного источника новостного портала SANA, инженерные подразделения сирийской армии провели работы по разминированию в районе поселка Абу-Шаммат в пригороде Дамаска. Собранные мины-ловушки и брошенные исламистами боеприпасы будут подорваны за городской чертой.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре в поселке Гаранидж неизвестный с автоматом застрелил двух бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) и скрылся с места нападения, как передал канал Halab Today TV. В поселке Дибан группировка неизвестных также спровоцировала перестрелку у контрольно-пропускного пункта с курдским ополчением. В результате перестрелки один курдский боец скончался, второй был тяжело ранен, как передает новостное агентство Al Manar. В обоих нападения подозреваются боевики ИГИЛ1, совершающие вылазки на подконтрольных курдам территориях на востоке Евфрата.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир-аш-Шам» подорвали мост Бэйт-аль-Рас у долины Аль-Габ, чтобы перерезать пути снабжения Сирийской арабской армии (САА). Мост был подорван после того как стало известно что в провинцию был направлен крупный военный конвой подкрепления для отрядов сирийской армии, двигающийся в Хаму, как передает новостное агентство Al Masdar.

По данным канала Step News Agency, ВКС РФ совершили боевой вылет в район поселка Тремала и города Кафр-Айна, в предместьях которого расположены склады боеприпасов и опорные пункты радикалов. Информация о потерях джихадистов пока уточняются.

Провинция Хама

Согласно данным Twitter-канала Masar Press Net, отряд боевиков открыл огонь по укрытиям сирийских военнослужащих в районе поселка Кастун и Зейтун на западе провинции. В ответ САА обстреляла боевиков. Сведения о потерях сторон пока уточняются.

Согласно данным портала Baladi News, ВВС Сирии нанесли точечные удары по огневым точкам и пулеметным установкам радикалов у города Аль-Латамина. Удары также пришлись по штаб-квартире «Ан-Нусры», расположенной в предместьях Аль-Латамины.

Ирак

ВВС Турции совершили очередной боевой вылет на севере Ирака и сбросили бомбы в районе поселка Метина. В результате налета по данным турецких военных источников было ликвидировано семь радикалов курдской группировки «Рабочая партия Курдистана», о чем сообщает новостной портал Anadolu Agency.

Турецкая армия проводит военные операции «Коготь-1» и «Коготь-2» с конца мая этого года. Напомним, что ввод армии и тяжелой военной техники был проведен без согласования с правительством Ирака. Разместив свои военные базы, Анкара тем самым нарушила принципы суверенитета другого государства, прикрываясь необходимостью проведения зачисток севера страны от курдских радикальных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.