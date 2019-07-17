РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17

Амстердам, 17 июля. Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17. Об этом сообщил в среду российский посол в Амстердаме Александр Шульгин.

Boeing малайзийских авиалиний, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту судна находились 298 человек — все погибли. Киевские власти обвинили в авиакатастрофе ополченцев, последние подчеркнули, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на высоте более 10 тыс. метров.

«Такого запроса мы от голландцев не получали и вряд ли получим. Они прекрасно знают о нашем законодательстве на сей счет и вряд ли будут обращаться в наше посольство», — цитирует РИА Новости Шульгина.

При этом дипломат не исключил, что Амстердам может предпринять какие-то действия по линии своего посольства в российской столице.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генеральной прокуратуры Нидерландов без участия российской стороны проводит расследование обстоятельств катастрофы, позже представила промежуточные результаты. По версии следствия, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как подчеркивал заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко, Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и все документы, доказывающие, что этот «Бук» принадлежал Украине, но следователи решили проигнорировать эти данные.

В прошлом месяце международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых, которые якобы причастны и к доставке ЗРК «Бук» в Донбасс, и к удару по пассажирскому самолету.

Дипломатическое ведомство РФ, комментируя «новые» данные, вновь назвало голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела никаких улик и доказательств. Кроме того, в МИД России отвергли высказывания об отказе Москвы взаимодействовать со следствием по МН17.