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Почти 70 тыс. человек остались без электричества в Якутии

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Население Якутии оказалось без электричества

Якутск, 17 июля. Около 69 тысяч человек в Якутии оказались без электричества. Производятся аварийно-восстановительные работы на семи подстанциях. По данным министерства энергетики России, причины отключения неизвестны.

Около 10.00 по московскому времени защитные системы отключили тупиковую линию электропередачи компании «Якутскэнерго». В итоге оказались обесточены семь подстанций 110 кВ. Мощность отключенных потребителей – 7,0 МВт. Руководством компании принято решение о включении дизельной электростанции.

Без электричества оказались бытовые потребители Сунтарского, Вилюйского, Нюрбинского и Верхневилюйского районов.  

 

 

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