В Госдуме подтвердили опасения США из-за поставок Турции российских ПВО С-400

В США решили отказаться от поставок Турции истребителей F-35. Причиной тому стало приобретение Анкарой партии российских систем ПВО С-400. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече кабинета министров.

«И теперь мы говорим Турции... мы не будем продавать вам самолеты F-35», — сказал американский лидер.

Дональд Трамп сообщил, что Турция разместила заказ на закупку 100 самолетов и не сможет получить больше, поскольку не отказалась от приобретения у России С-400.

Заявление США является очевидной реакцией с их стороны, считает председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов.

«В любой образец вооружения закладываются те или иные секреты. Опасения американцев вполне обоснованны. Мы поставляем Турции С-400, а американские самолеты, которые планировались к поставке, имеют ряд технологических решений для преодоления противовоздушной обороны. Это логичное поведение американцев», — заявил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он заверил, что Россия в случае чего сможет восполнить оборонный заказ Турции, предоставив аналог американских самолетов F-35.

«Наработки подобного рода самолетов у России имеются. Если Турция проявит интерес к самолетам четвертого и пятого поколения, то у РФ найдутся возможности для их производства», — сообщил парламентарий.

Контракт на поставку четырех партий С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть суммы сделки Турция должна оплатить сама, часть покроет российский кредит.

Турция является третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Россия осуществляет поставки С-400. В ближайшем будущем к ним должна присоединиться Индия.

Первые поставки компонентов для С-400 в Турцию начались 12 июля в рамках заключенной сделки. 16 июля в страну прибыл десятый самолет с элементами зенитно-ракетной системы. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможных планах по совместному производству с Россией систем ПВО.



Америка не раз говорила о санкциях в отношении Анкары из-за сделки и обещала прекратить поставки истребителей F-35.