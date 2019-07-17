В ОБСЕ призвали киевские власти освободить Вышинского

Бишкек, 17 июля. ОБСЕ выступает за освобождение арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского. Об этом заявил в среду в столице Киргизии представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.

Он обратился к киевскому руководству с призывом освободить главного редактора РИА Новости Украина, поскольку «не должны сажать журналистов за решетку за их профессиональную деятельность». Дезир подчеркнул, что Вышинский трудился и честно выполнял все свои обязанности.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что у организации вызывает большую озабоченность ситуация вокруг Вышинского, пишет «Царьград».

«Призываю власти Украины освободить Вышинского», — заключил он.

Подольский районный суд украинской столицы в понедельник перенес на 19 июля заседание по делу обвиняемого в государственной измене Вышинского. Как уточнили в суде, такой вердикт принят «в связи с нахождением судей в совещательной комнате по другому делу».

Как ранее сообщала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, Вышинского могут освободить уже в понедельник. По ее словам, ожидается, «что этот человек по официальному решению суда выйдет на свободу» благодаря решению Конституционного суда (КС), письму от матери Вышинского и якобы «маленькой записочки, которую передали в руки президенту Украины Владимиру Зеленскому», сообщали «Известия».

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в столице Украины. Журналисту предъявлено обвинение в «государственной измене» и «незаконном обороте оружия».