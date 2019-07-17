Названа главная причина появления рака

Москва, 17 июля. Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Как уточнили специалисты, продолжительность жизни курильщика в среднем меньше на 20–25 лет.

Роспотребнадзор назвал главную причину развития рака. Онкологические заболевания у курильщиков, приобщившихся к сигарете в 15 лет, встречаются в пять раз чаще, чем у закуривших после 25. Как объяснили эксперты, дым от табака в 4,5 раза токсичнее автомобильных выхлопов.

При выкуривании одной сигареты человек получает примерно три миллиграмма никотина. Смертельной дозой для взрослого человека является 60 миллиграммов никотина. Также стало известно, что выкуривающий 20 сигарет в день курильщик за год получает дозу облучения, равную 200 рентгеновским снимкам. Около 50% курящих мужчин в разной степени страдают импотенцией. У женщин молодого возраста от курения начинаются проблемы с венами.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему новообразования чаще других заболеваний становятся причиной гибели женщин в стране. По его словам, причиной всему является увеличившаяся продолжительность жизни людей.

Ранее министерство здравоохранения России назвало главные причины смертности российских женщин. Стало известно, что в каждом четвертом случае причиной гибели является онкологическое заболевание (23,8%). Около 22,9% приходится на болезни сосудов и кровообращения. Внешние обстоятельства становятся причиной смерти женщин в РФ только в 19,2% случаях.

Онищенко прокомментировал исследование ведомства. По его словам, россияне стали дольше жить. Он напомнил, что из 146 миллионов населения 46 миллионов — это люди старше 55 лет.

Онищенко обвинил мужчин в большом числе онкологических заболеваний у россиянок. Он уточнил, что сильный пол не создает условия, в которых представительницы слабого пола могли бы выполнять спокойно свою детородную функцию. Он напомнил, что многие женщины рожают первого ребенка только после 30 лет, а такие роды с точки зрения физиологии являются более сложными.

Эксперт добавил, что большое влияние на женское здоровье оказывает окружающая среда, вредные привычки. Онищенко уточнил, что в России в некоторых возрастных блоках число курящих женщин превышает число мужчин.

Ранее специалист онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан рассказал о неочевидных симптомах рака у женщин. Онкология яичников у женщин редко себя проявляет. В 90% случаев рак яичников женщин излечим, если его выявить на начальной стадии заболевания. По словам Бет Карлан, первыми симптомами рака яичников может быть вздутие живота, запоры, сытость после обычной порции пищи, боли в спине.

Специалист отметила, что многие женщины ждут 6-9 месяцев прежде чем обратиться к врачу. Она отметила, что такой вид рака появляется даже не на яичнике, а в брюшной полости. Поэтому онколог призывает регулярно проходить обследования. Врачи считают, что к раку могут привести такие привычки, как употребление горячих блюд и напитков с утра.

Любители кофе тоже в группе риска из-за канцерогенов, которые образуются при обжарке кофейных зерен. Ранее российский онколог назвал причины появления смертельных видов рака.