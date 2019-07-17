Канадский министр заявил, что военная помощь Запада пылится на украинских складах

Оттава, 17 июля. Западное военное оборудование, предоставленное украинским властям, простаивает на военных складах, обрастая пылью. Об этом заявил глава Минобороны Канады Харджит Сингх Саджан (Harjit Singh Sajjan).

«Я ездил на Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах», — подчеркнул канадский министр в интервью изданию «Укринформ».

Руководитель канадского военного ведомства посоветовал Украине сконцентрироваться на развитии оборонных институтов, а не заниматься поиском военного оборудования в других странах.

«Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает», — уверен глава Минобороны.

Он подчеркнул, что Киеву надо определиться со своими оборонными потребностями, а также с целями канадской военной миссии, пишет «Царьград».

Ранее стало известно, что Оттава увеличила вдвое число полицейских инструкторов на Украине, а также продлила срок их пребывания. Помимо этого, по данным украинских СМИ, Киев будет закупать у Канады бронетехнику.

Ранее сообщалось, что правительство Канады до 2025 года выделит Украине 25 млн канадских долларов (19,1 млн американских) на проведение демократических реформ. Как отмечал глава правительства Канады Джастин Трюдо, выделяемые «на поддержку демократических реформ» средства помогут «улучшить качество жизни граждан этой страны».