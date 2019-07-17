Кредитная нагрузка жителей России выросла в полтора раза за пять лет

Москва, 17 июля. Кредитная нагрузка жителей России выросла в полтора раза с 2014 года. Такие данные представили эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В отчете, который НАПКА подготовила специально для «Известий», говорится, что в среднем гражданину России нужно отдать почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить задолженность перед банками (в 2014 году — не более семи). В прошлом же году этот показатель составлял 9-10 зарплат, сообщает НСН.

По данным аналитиков НАПКА, 2,3 миллиона жителей России, имеющих кредиты, получают 20 тысяч рублей в месяц. После выплат по задолженностям на жизнь этим гражданам остается 11-12 тысяч рублей. Во многих регионах данная сумма близка к прожиточному минимуму. Еще 10% заемщиков (около семи миллионов человек) получают в месяц 50 тысяч рублей и отдают на выплаты по кредитам более поовины своих доходов, сообщает Deita.ru.

Аналитики добавили, что за первые пять месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 триллионов рублей. Показатель за аналогичный период 2018 года был на 23% ниже. На данный момент заемными средствами пользуются 75% граждан РФ. По словам экспертов, эта цифра соответствует показателям развитых стран, однако повод для беспокойства остается актуальным.

Эксперты подчеркнули, что с начала 2019 года долги россиян росли в пять раз быстрее доходов. Это привело к тому, что 10% граждан, занимавших средства у банков, либо вот-вот перейдут черту бедности, либо находятся в зоне риска. По данным специалистов, люди попадают в замкнутый круг, когда перестают справляться с кредитной нагрузкой и берут новые займы, чтобы погасить предыдущие. Эксперты считают, что для выхода из данной ситуации необходимо не только сдерживание темпов роста потребительского кредитования со стороны ЦБ, но и разработка инструментов социальной политики, позволяющих повысить доходы россиян.

Ранее сообщалось, что гражданам России дадут право на возврат страховки при досрочном погашении кредита. Соответствующие поправки одобрила Госдума РФ в основном чтении.