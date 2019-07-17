Вассерман уличил Навального и его свиту в подготовке «цветной революции» в России

Москва, 17 июля. Сторонники скандально известного блогера Алексея Навального, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, хотят устроить в России «цветную революцию». Такое мнение выразил журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По его мнению, у сторонников Навального Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Владимира Милова, Константина Янкаускаса и других попросту изначально не было шансов попасть в депутатские кресла столичного парламента.

«Шансов на попадание в какой бы то ни было выборный орган у этих людей, как говорят в таких случаях англичане, примерно такой же, как у снежка не растаять в аду», — подчеркнул он в разговоре с Nation News.

Вассерман отметил, что одному из навальнистов, Яшину, в 2017 году удалось со своими подельниками попасть в Красносельский муниципалитет, однако в настоящее время ситуация принципиально другая. Жители московских районов давно поняли, что сторонники основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и «разоблачителя» власти ничего не умеют, кроме как организовывать уличные беспорядки, указал журналист.

«Думаю, если бы те же Соболь или Яшин были включены в избирательные бюллетени, за них проголосовал бы незначительный процент избирателей», – убежден Вассерман.

Он добавил, что навальнисты очень себе льстят, изображая жертв и заявляя о том, что власти якобы их «боятся» и «препятствуют участию в выборах». Вассерман подчеркнул, что руководству Москвы нечего опасаться при таких то конкурентах. Журналист склонен считать, что сторонники скандалиста Навального намеренно доверили сбор подписей структурам, от которых нечего ожидать, кроме как фальсификации, что и выявил Мосгоризбирком.

Провалив попытки попасть в столичный парламент, Соболь, Яшин и другие навальнисты взялись строить из себя «жертв режима», отметил Вассерман. Это, по его мнению, выгодно как им самим, так и их западным спонсорам, один из которых — американский национальный фонд «За демократию».

Уличные беспорядки, да и в целом сама технология «цветных революций», как указал Вассерман, отработана еще в прошлом тысячелетии. Сейчас этот метод саморекламы активно используют и сторонники Навального, которые действуют по «методичкам», считает политический консультант.

«А Навальный даже проходил соответствующее обучение в США. При Йельском университете есть полугодичные курсы по организации «цветных» революций. Кстати, на территории США их выпускникам работать запрещено», — сказал он.

Вассерман указал, что по пути «цветных революций» уже дважды прошла Украина (2004 и 2014 годы), а перед этим и Грузия (2003 год), а сейчас в него пытаются «затолкать» и Россию.

«Все знакомо, исследовано, проверено, как говорится, на мышах», — заключил журналист.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное грязным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Особенно отличились скандалистка и юрист ФБК Соболь, директор Фонда, мошенник и мажор Жданов, глава МО Красносельский Яшин, вовсю пользующийся служебным положением в своих целях, его тень и молодой оппозиционер Янкаускас и, по сути, «изменник Родины» Гудков.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Желающие получить должность депутата в столичном парламенте отдали бланки с подписями электората в избирком для проверки. Результаты работы комиссии спровоцировали волну недовольства среди тех, чьи подписи забраковали.

Выяснилось, что так называемой оппозиции вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций. Раскрыл детали схемы подделки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Так, на одной из московских съемных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей». Оказалось, что трое квартирантов «рисовали» голоса за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвовавших в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.

В итоге специалисты МВД и Избиркома заблокировали свыше 10% (порог допустимого брака) «автографов» избирателей, среди которых были и «мертвые души». Навальнисты и ряд других политиков утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.

Процесс выбраковки подписей специалистами был воспринят оппозиционерами как незаконная попытка властей города не допустить именно «альтернативных политиков» к выборам. При этом Соболь, Яшин и остальные кандидаты проигнорировали тот факт, что Мосгоризбирком снял с предвыборной гонки и тех, кого оппозиция считала «спойлерами».

Уличенные в фальсификации подписей кандидаты потребовали встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Глава городской комиссии согласился на разговор, однако навальнисты устроили истерику, превратив прием с балаган.