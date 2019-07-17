Бузова дважды унизила Батрутдинова ради шоу

Москва, 17 июля. Популярная российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова дважды унизила резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова ради шоу. Сначала артистка посмеялась над мужским достоинством юмориста, а затем удалила его из друзей в соцсети.

В первый раз Бузова высмеяла Батрутдинова в эфире шоу «Прожарка», участники которого обычно в жесткой форме шутят друг над другом. Она публично пристыдила юмориста за скромные размеры мужского достоинства. Батрутдинов постарался отнестись к словам телеведущей как к шутке, но у зрителей сложилось впечатление, что высказывание Бузовой больно ударило по самолюбию резидента Comedy Club.

Вскоре после этого случая Бузова стала участницей Youtube-шоу «Comment out». В эфире она получила от ведущего задание удалить кого-либо из своих друзей в соцсетях. Выбор звезды пал на Батрутдинова. Более того, Бузова оставила юмористу нецензурное сообщение и посмеялась над вопросом, который задал ей в ответ резидент Comedy Club.

«Что случилось?» — написал Батрутдинов.

Бузова продолжила выполнять указания ведущего и проигнорировала вопрос юмориста. Тогда Батрутдинов решил прояснить ситуацию и позвонил артистке, а та в ответ продолжила его разыгрывать.

«Да ты сам все знаешь!» — резко сказала Бузова, после чего сбросила звонок.

Гости студии посмеялись над Батрутдиновым, чьи чувства, скорее всего, задела ведущая «Дома-2». Сам резидент Comedy Club обиды на певицу не демонстрирует.

Отметим, что Бузова и Батрутдинов являются потенциальными супругами. Осенью на канале ТНТ выходит новое шоу «План Б», в рамках которого ведущая «Дома-2» и резидент Comedy Club будут искать друг другу вторую половинку. Если же их поиски не увенчаются успехом, то, по условиям телешоу, Бузова и Батрутдинов должны будут пожениться.