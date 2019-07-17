Посольство Перу ищет родных погибших почти 50 лет назад при авиакатастрофе Ан-22

Лима, 17 июля. Ежегодно 18 июля Перу отмечает День перуано-российской солидарности — в 1970 году самолет Ан-22, следовавший из СССР с гуманитарной помощью, разбился, в результате погибли 22 человека. В преддверии этого дня перуанское посольство призвало родных пассажиров и членов экипажа «Антея» откликнуться для участия в траурных мероприятиях.

Мощное землетрясение, за которым последовал огромный оползень, произошло в Перу 31 мая 1970 года. Жертвами стихии стали примерно 100 тысяч человек.

«Стихийное бедствие затронуло все население того региона, повлекло за собой колоссальные человеческие жертвы, разрушило тысячи домов и инфраструктуру. Государство не могло справиться с последствиями случившегося», — рассказал посол Перу в России Чимой Артеага.

Он отметил, что посольство Перу просит родственников принять участие в церемонии, которая каждый год проводится на Новодевичьем кладбище в российской столице.

Одной из первых стран, оказавших помощь Лиме, стал Советский Союз. Москва отправила медиков, необходимое оборудование, лекарства — всего 60 тонн технического имущества, около 63 тонн медицинского оборудования, передает РИА Новости.

Гуманитарную миссию должны были совершить транспортники Ан-22 «Антей», но один из них не смог добраться до места назначения.