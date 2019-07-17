ОПГ Навального на выборах в МГД агитировала «мертвыми душами», скандалами и махинациями

Москва, 17 июля. Зарубежные кураторы стоят за провокациями ярых соратников скандального блогера Алексея Навального, уверен политолог Юрий Кот.

В беседе с корреспондентом iReactor эксперт заявил, что призывы к несанкционированным акциям в Москве со стороны так называемой «несистемной» оппозиции связаны с желанием лишний раз напомнить о себе не только общественности, но и западным спонсорам. Последние в течение длительного времени финансируют самого Навального и его сателлитов. Юрий Кот обратил внимание на тот факт, что главная их задача заключается в том, чтобы разрушить РФ изнутри.

По словам политолога, «наша оппозиция является антирусской по сути своей и обслуживает интересы тех государств, которые хотели бы разрушить Россию».

«Все прекрасно понимают, что все эти катапульты и хороводы с протестами призваны качать общество и сталкивать людей лбами внутри России», — заметил эксперт.

Он напомнил, что в истории России уже были подобные истории, в том числе события, предшествовавшие Февральскому и Октябрьскому переворотам 1917 года. Юрий Кот подчеркнул, что уже в то время орудовали своеобразные предшественники современных оппозиционеров. По словам собеседника издания, в настоящее время по Первому каналу идет интересный сериал, который повествует об ужасах Российской империи накануне Февральского и Октябрьского переворотов.

«Тогда точно также поступали британские шпионы, немецкие, и сегодня к ним присоединились американские. Внутри страны находили таких Навальных, Соболей и остальных, в результате работы которых получалось пропагандировать и сталкивать лбами людей. То, что сейчас они это делают — хорошо, пускай. Тут важно, что люди это видят и понимают. Если у человека нет такого понимания, значит, человек не интересуется происходящим», — объяснил Кот.

Политолог назвал участников так называемого «вечного протеста», в число которых входят и Навальный, и Соболь, рудиментом, без которого Россия совершенно спокойно может обойтись. По его словам, такие персонажи не несут никакой пользы для страны, лишь пытаются разрушить ее изнутри. Кот заметил, что Навальный и его сторонники являются обычными провокаторами и «червями, прогрызающими гниющую плоть».

«Как говорится, на то есть щука, чтобы карась не дремал. Не дай бог, чтобы к ним пришла власть. Все либералы и демократы, к которым приходила власть, становились самыми рьяными тиранами и деспотами», — отметил эксперт.

Он также прокомментировал незаконные акции, в которых призывали принять участие оппозиционеры, тем самым подталкивая москвичей к совершению преступления. Юрий Кот считает, что подобные мероприятия могут координироваться западными кураторами, которые причастны к протестам в Грузии и на Украине.

«Конечно, центр управления полетов у Навального, грузинских и украинских русофобов один. То, что они предлагают палаточные городки и прочие «скакуации», имеет свою цель. Я пережил два майдана. У нас кричались похожие речевки. Технологии и методички одни и те же. Работают кощунственно, и выводы делать никто не хочет», — объяснил политолог.

По его словам, призывы навальнистов принять участие в несанкционированных митингах — это прямое нарушение российского законодательства, поэтому необходимо жестко пресекать подобные попытки.

«Палаточный городок Навального сегодня — концлагерь для всех русских завтра. Палаточный городок, если он против закона, нельзя допускать. Есть закон. Если Навальные, их кураторы из Госдепа и другие сверхчеловеки считают себя выше закона, то им к доктору или к историкам. Они очень хорошо помнят, кто такой Гитлер. Современное общество и человечество не приемлет такие вещи», — сказал Юрий Кот.

Он напомнил, что закон един для всех, и Навальный в этом случае не является исключением.

Подробнее о грязных политических технологиях и провокациях сторонников скандального блогера рассказывается в фильме Федерального агентства новостей «Анатомия протеста». Навальнисты пытались попасть в Московскую городскую думу с помощью массовой фальсификации подписей и подкупа избирателей.

В фильме отдельное внимание уделяется юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Навального Любови Соболь, которая пошла на выборы без четко обозначенной программы. За период подписной кампании она успела стать фигурантом громких скандалов. Так, в июне полиция обнаружила тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Соболь, а в ее избирательных листах появились подписи скончавшихся москвичей. Аналогичным незаконным способом действовали и другие соратники Навального — Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло провел собственное расследование и выяснил, что, действительно, в бланках приспешников Навального оказались подписи ушедших из жизни горожан, а их родственники не знали об этих махинациях.

Члены комиссии избиркома после череды громких скандалов были вынуждены провести тщательную проверку документов. Ее результаты показали, что у ряда кандидатов превышен процент допустимого «брака» подписей. Так, у Соболь он составил порядка 15% при максимально допустимом в 10%. Однако оппозиционеры признавать своих ошибок не стали и решили обвинить в неудачах Мосгоризбирком. Они объявили об очередном незаконном митинге и стали активно призывать москвичей принять в нем участие. Кроме того, сторонники Навального провоцировали сотрудников правоохранительных органов, которые делали все возможное для обеспечения порядка и безопасности граждан на улице.