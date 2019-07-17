В сирийском Дамаске открылся проект по поддержке матерей погибших солдат САА

Дамаск, 17 июля. Сирийские женщины создали проект поддержки матерей погибших и раненых солдат в Дамаске. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Руководитель проекта – женщина по имени Ум Омар – является членом семьи из 13 человек. Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, ей удалось взять себя в руки и начать новую деятельность на благо сирийского народа.

Первым большим проектом Ум Омар стала раздача еды для нуждающихся в Дамаске, которую она проводила вместе с семьей. После того, как проект принес некоторую прибыль, Ум Омар предложила создать объединение жен и матерей сирийских бойцов, павших и тяжело раненых в ходе длительных военных действий.

«Мы — группа женщин и девушек, мы родственники и жены погибших сирийских солдат, и теперь мы вместе помогаем нашим семьям. Каждая тут имеет свою роль; есть тот, кто делает Яланжи, есть тот, кто делает Киббе, а есть тот, кто делает Маамуль. Это хороший проект, и он помог многим женщинам, которым тяжело без своих мужиков. У нас в Дамаске погибло много людей, и много раненых из-за войны. Эта кухня делает все виды блюд, западные и восточные, и мы также храним продукты тут», — заявила одна из участниц проекта.

Первоначально проект предоставил около 20 рабочих мест для женщин из семей мучеников и раненых бойцов Сирийской арабской армии. Однако руководители проекта предполагают, что скоро количество мест будет увеличено для реабилитации большей части женщин, а также для социального развития в целевых семьях.

Несмотря на все трудности и проблемы, а также физические и психологические кризисы, сирийские женщины продолжают бороться за светлое будущее, даже в тяжелых условиях. Они не сидят в ожидании счастливого случая и не просят помочь. Они запустили проект по помощи другим людям, чтобы доказать, что всегда есть надежда, и призвали работать и надеяться на лучшее.

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