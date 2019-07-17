Рубль начал новую торговую неделю с укрепления

Москва, 17 июля. Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, пишет «Российская газета».

Национальная валюта РФ начала новую торговую неделю с укрепления. Курс евро обновился до минимума с начала апреля прошлого года, а курс американской валюты приблизился к отметкам, достигнутым в августе 2018 года, об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным биржи, курс евро опускался до 70,46 рубля — минимального значения со 2 апреля 2018 года. Курс доллара — до 62,57 рубля.

По мнению участников рынка, в настоящее время главная поддержка для российской валюты исходит от внешних факторов — общего интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам.

Как отметил ведущий аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, курс рубля укрепляется «на фоне улучшения рыночных настроений в ожидании монетарных стимулов от центробанков», пишет газета «Ъ».

Ранее финансовое издание Economist опубликовало «индекс бигмака», согласно которому рубль остается самой недооцененной валютой в мире. Аналитики пришли к выводу, что валютный курс рубля на 64,5% больше его истинной стоимости. Так, бигмак в Штатах стоит 5,74 доллара, а в России его продают за 130 рублей (около 2 долларов). По мнению экспертов, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за доллар.

Как сообщали «Известия», США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре текущего года на фоне слишком низких налоговых поступлений.