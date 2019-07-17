Москва, 17 июля. Документальные доказательства существования тайной тюрьмы в мариупольском аэропорту были обнаружены журналистами. РИА Новости опубликовало первые результаты своего расследования.

Еще в марте в Москве состоялась пресс-конференция бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который с 2014 года работал на РФ. На протяжении последних пяти лет он снабжал Кремль всей необходимой информацией о злодеяниях ВСУ и других силовых структур со стороны Киева.

В частности, он рассказал о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей. Бывший сотрудник спецслужб утверждал, что одна из них находится в районе мариупольского аэродрома. Только летом и осенью 2014 года в указанной тюрьме, по его словам, содержалось около трехсот человек, двое заключенных точно были убиты. Примечательно, что обладал ею запрещенный в РФ нацбатальон «Азов».

Как удалось выяснить журналистам, тюрьма, прозванная «библиотекой», действительно принадлежала батальону при негласном покровительстве СБУ, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники. Последние поделились воспоминаниями об ужасах их заключения.

Одна из них — жительница Мариуполя Татьяна Ганжа — провела в аэропорту Мариуполя десять дней. «Азов» задержал ее в октябре 2014 года — женщина принимала участие в протестных акциях в родном городе, а затем и в референдуме о будущем Донецкой области.

Происходившее в тюрьме она описала как «реальный ад, место смерти».

«Все ужасы не передать. Перебита была переносица, и левое ухо не слышит. Действительно, очень тяжело это вспоминать», — рассказала бывшая узница.

Существование тюрьмы подтверждено также видеоматериалами, медицинскими документами, выданными как Киевом, так и Донецкой Народной Республикой, указывает агентство. Факт существования «библиотеки» подтвердили и в Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Прозоров, напомним, на пресс-конференции в Москве рассказал не только о тюрьмах, но и, например, раскрыл подробности силовой операции Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти изначально не планировали разрешать гражданский конфликт мирным путем. Прозоров подчеркнул, что сотрудники СБУ готовили теракты и диверсии в Донбассе. Экс-сотрудник СБУ представил журналистам документы, доказывающие его работу в украинской спецслужбе.