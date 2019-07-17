В Совфеде считают бессмысленной декларацию Совета Евросоюза по малайзийскому Boeing

В Совете Евросоюза была принята декларация, которая призывает российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing-777 над Донбассом в 2014 году. Она опубликована на сайте организации.

Данный документ приурочен к пятой годовщине трагедии. В нем также присутствуют призывы к России начать полномасштабное сотрудничество в рамках расследования, которое проводится после произошедшего.

Совершенно бессмысленным актом с юридической точки зрения считает данную декларацию председатель комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор Константин Косачев.

«У этого акта есть совершенно понятная политическая составляющая. Она заключается в том, чтобы везде оказывать поддержку Украине, тем самым вовлекая ее в собственные ряды, не беря на себя никаких дополнительных обязательств, а также максимально отдаляя ее от нашей страны. Ради этого затеяна история с римскими соглашениями, которые трактуются абсолютно однобоко Европейским союзом в пользу Украины и против России. И все сопутствующие этому дискуссии, включая дискуссию о малайзийском Boeing. Юридической силы этот документ не имеет, и я не вижу смысла как-либо реагировать на это», — заявил Косачев в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению председателя комитета, призывы к России о начале полномасштабного сотрудничества в рамках расследования являются «лицемерной постановкой вопроса».

«Россия неоднократно высказывалась в пользу такого сотрудничества, демонстрировала и подтверждала все конкретными делами. Мы задаем много вопросов по деятельности группы по расследованию и не получаем на это ответов. Мы передаем в эту группу огромный массив информации, и он не становится предметом обсуждения. Поэтому призывы к полномасштабному сотрудничеству должны быть обращены не к России, а к самой расследовательской группе», — резюмировал член Совфеда.

Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.