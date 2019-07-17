Экс-депутат Рады озвучил сценарий катастрофы на Украине без транзита российского газа

Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа. Об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов. Его слова подтвердил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В эфире телеканала NewsOne Виктор Суслов сказал, что без транзита российского газа не будет необходимого давления в украинской газотранспортной системе, а это значит, что страна замерзнет зимой. По словам экс-министра экономики Украины, для нормальной работы системы нужно, чтобы по украинским газопроводам проходило минимум 45 млрд кубометров топлива.

«С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия города для того, чтобы поддерживать давление», — заявил Суслов.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, проработавший в V-VII созывах, опасения Суслова разделяет. Он описал сценарий катастрофы на Украине в случае прекращения транзита российского газа.

«Это правда. На Украине газ в основном добывают в Харьковской и Полтавской областях. Это примерно 18 млрд кубометров собственного газа. Чтобы подать его в другие регионы, необходимо, чтобы в нашей газотранспортной системе поддерживалось определенное давление. Транзит российского газа обеспечивает это общее давление. Если он прекратится, то украинский газ дойдет лишь до жителей Харьковской и Полтавской областей. Возможно, повезет еще потребителям в Черкасской области. Все остальные останутся без газа. В Хмельницкой области даже конфорки гореть не будут из-за отсутствия давления. Так устроена эта система. Когда ее создавали в Советском Союзе, не рассчитывали на приход идиотов к власти», — сказал Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

Экс-депутат Рады посетовал, что газовые хранилища Украины не наполняются необходимым для украинских потребителей объемом.

«А зима близко. Значит, и техногенная катастрофа, о которой заявил Суслов, тоже приближается. А президент Владимир Зеленский не занимается газовым вопросом, не говорит о необходимости проведения прямых переговоров, хотя имеет на это полномочия. При этом все понимают, что проблема не решится за день-два. Надо сесть за стол переговоров, менять риторику... Да, мы ждем выборов в парламент, а затем — смену кабмина. Но, зная, как это бывает на Украине, процесс может обернуться очередной спикериадой, политическим кризисом, дележкой, растянутыми на месяцы. Еще ведь на США придется смотреть. Не знаю, есть ли у Зеленского политическая воля не покупать втридорога американский сжиженный природный газ, который они хотят нам втюхать вместо российского», — сказал Владимир Олейник.

Он добавил, что в случае прекращения транзита российского газа Украина потеряет 3 млрд долларов — это та сумма, которую «Газпром» ежегодно платит Киеву за услуги по прокачке топлива в ЕС через украинскую территорию.