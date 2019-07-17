Москва, 17 июля. Базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, перед Россией возникают новые вызовы, а «стратегические задачи развития требуют еще большей эффективности их решения».

«Необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции», — написал Володин в своей статье в издании «Парламентская газета».

Володин исключил пересмотр базовых положений Конституции. Спикер Госдумы РФ уточнил, что об изменении и пересмотре базовых положений основного закона речи не идет, они незыблемы.

«Необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени», — объяснил он.

Володин подчеркнул, что нужно знать, какие для этого нужны «конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения». Политик допустил только «точечные корректировки Конституции», которые призваны лучше раскрывать потенциал документа.

12 декабря 1993 года была принята Конституция России. Президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию подчеркнул, что она выдержала проверку временем. По его словам российское законодательство создает условия для развития страны, защиты национальных интересов ее граждан, а также реализации открытой внешней политики. Российский лидер отметил, опираясь на принципы основного закона РФ, властям страны удается обеспечивать суверенитет и целостность государства, сохраняя гражданский мир и согласие.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении в конституцию нового названия Кемеровской области, которая теперь называется «Кемеровская область — Кузбасс». Инициатива включить слово «Кузбасс» в официальное название региона ранее выступил губернатор области Сергей Цивилев. В конце прошлого года депутаты областного совета утвердили название «Кемеровская область — Кузбасс», однако для того, чтобы оно была принято, необходимо было внести поправку в конституцию.

Напомним, что в конце февраля 2019 года Кемеровскую область посетила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Она начала свой визит в Кузбасс с посещения строительной площадки квартала искусств в Кемерово. Позднее Голодец провела рабочее заседание с руководством области, в ходе которого обсуждалось создание объектов культуры в Кемерово и развития региона в целом.