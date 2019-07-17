В Крыму призвали Киев вернуть скифское золото законным владельцам

Севастополь, 17 июля. Коллекцию скифского золота обязательно необходимо вернуть ее единственным легитимным владельцам — четырем крымским музеям, а киевским властям надо отказаться от претензий на чужие артефакты. Об этом в среду заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Апелляционный суд Амстердама накануне отложил финальный вердикт о том, кому принадлежит коллекция, дав РФ и Украине два месяца на предоставления дополнительной информации о правах собственности.

По мнению Мурадова, амстердамский суд решил не занимать ни одну из сторон судебной тяжбы, поскольку «осознает, что по закону и практике межмузейного сотрудничества коллекция должна вернуться в крымские музеи».

Он заявил о недопустимости разрывать единство коллекции, которая имеет бесценное мировое значение, отметив, что Киеву необходимо обеспечить передачу коллекции крымским музеям, передает РИА Новости.

Напомним, коллекция скифского золота была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Голландии зимой 2014 года, еще до того, как Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, называющие артефакты своей собственностью, не могли решить, кому их возвращать.