Ротару оттолкнула настойчивого поклонника, попытавшегося ее поцеловать

Москва, 17 июля. Известная украинская эстрадная исполнительница София Ротару оттолкнула рукой настойчивого поклонника, который попытался поцеловать звезду на международном фестивале «Славянский базар».

Зрители встретили певицу очень тепло — громко аплодировали и напевали знакомые мелодии. Однако инцидент с настойчивым фанатом, который, как оказалось, постоянно посещает концерты Ротару, омрачил ее выступление.

Певица исполнила свои главные хиты — «Давай устроим лето», «Я хочу танцевать с тобой» и «Одна калина» — на сцене и решила спуститься поближе к зрителям в зал. В этот момент к ней подбежал поклонник и настойчиво пытался поцеловать звезду, но та оттолкнула мужчину. Видео публикуют «Дни.ру».

Ранее Ротару отказалась от гастролей в России, но не так давно заявила, что выступит на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. Последний раз певица выходила на сцену конкурса в 2011 году в дуэте с Игорем Крутым. До сих пор поклонники негодуют по поводу слов Ротару о нежелании ехать в РФ с концертами. Многие даже заявили, что разочаровались в артистке.

«Нравилась всегда, но зачем плевать в тот колодец, из которого пьешь. И было бы ради чего .Жаль, разочаровала», — пишут пользователи Instagram.

«Она предала любовь российских фанатов, поддалась провокаторам!» — отмечается в другом комментарии.

«Не судите, и не судимы будете. Мы же всего не знаем. Зачем осуждать? Она как любой нормальный человек не хочет ставить под удар своих родных», — поддержали Ротару некоторые ее фанаты.

Ротару в интервью одному из украинских каналов призналась, что больше десяти лет не живет в Крыму и является «киевлянкой уже более десяти лет». Известно, что у артистки на полуострове есть свой жилой дом в поселке Никита в районе Ялты. Кроме того, певица владеет элитным отелем «Вилла София», в настоящее время им управляют члены ее семьи.