Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах на салюте в Минске

Минск, 16 июля. Следствие предъявило обвинение двум российским гражданам, арестованным по уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Сергей Аряев.

Как пишет ТАСС, обвинение предъявлено. Сейчас продолжаются следственные действия. При этом в Следственном комитете Белоруссии информацию пока не подтвердили. Официальный представитель ведомства Сергей Кабакович сообщил: «Мы пока можем сказать, что расследование продолжается».

Напомним, следователи проводят проверку по факту гибели женщины во время праздничного салюта в Минске по случаю Дня независимости Белоруссии. Всего в результате инцидента пострадали четыре человека. Салют в честь Дня независимости Белоруссии в Минске запустили с шести огневых позиций после военного парада.