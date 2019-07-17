Какое собачье дело германским СМИ до нашей памяти о войне?

Немецкая газета Die Welt, ссылаясь на предположения доклада бывшего генерал-лейтенанта бундесвера, бывшего заместителя генсека НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, обвиняет Россию в наращивании запасов «запрещенных ракет» для того, чтобы с использованием ядерного оружия неожиданно напасть на Европу и устроить там войны. Только так, дескать, РФ сможет победить в конфликте с НАТО.

Ключевую страдательную роль в конфликте, по мнению газеты, может сыграть и Германия из-за своего географического расположения.

Теперь Die Welt, очевидно, беспокоясь по поводу приближающегося, вопреки увещеваниям из Вашингтона, запуска газопровода «Северный поток — 2», а возможно, и в связи с обстоятельствами, не исключающими возобновление «нормандского формата», или в свете проблем с единством в НАТО жонглирует на скорую руку состряпанным мифом о нападении России, не оперируя при этом аргументированными доводами.

Даже неловко напоминать немецким журналистам о том, что их предшественники 80 лет назад тоже демагогически рассуждали в своей прессе о вероятности советского нападения, а закончилось это беспрецедентной по жестокости кровавой гитлеровской агрессией на советской земле.

Обойдемся без непрошенных советов

Победа и роль Красной армии в Великой Отечественной войне в последние годы потому и попала в водоворот политических спекуляций, что это, безусловно, самое значимое и масштабное событие отечественной (да и не только) истории XX века. Пересмотр очевидных реалий привел бы цивилизацию к катастрофе. К сожалению, глумление над павшими советскими людьми в последнее время распространено и в Германии, где, казалось еще недавно, выработался стойкий иммунитет от дискредитации памяти о Второй мировой войне.

Недавно в газете Die Welt, которая уже не раз, уподобляясь желтому таблоиду Bild, сочиняла мерзкие небылицы о России, журналист Свен Келлерхофф утверждал, что бой под Прохоровкой ошибочно считают крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны. Дескать, никакой Победы РККА там не было, а монумент в память о советских танкистах пора снести. Автор статьи ссылается на некие недавно обнаруженные фотографии поля боя, которые, по его словам, доказывают, что битвы под Прохоровкой на Курской дуге как таковой не было.

Крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года. С обеих сторон в схватке участвовало около 1200 танков и самоходных орудий. Даже согласно официальным данным германского командования того времени, склонного преуменьшать свои потери, немцы лишились 130 танков, из которых 25 «Тигров» и 23 штурмовых орудия. По информации же из американского доклада, когда военачальник Гудериан прибыл после сражения под Прохоровкой в 48-ю танковую дивизию вермахта, в ней из 198 «пантер» до начала боевых действий осталось только десять боеспособных танков. И вообще, как доказать, что какие-то невесть откуда всплывшие фото сделаны именно в указанное время и в названном месте?

И какое в принципе собачье дело германскому изданию и его автору до наших памятников на нашей, российской земле, что воздвигнуты в знак Победы над нацистской нечистью, которая вела войну на полное уничтожение России и целых ее народов и убила на советской территории десятки миллионов людей?

Даже сама полемика с этим Келлерхоффом, как представляется, подобна отмыванию обуви после того, как ненароком вступишь в вонючую жижу. Мы в России как-нибудь сами без непрошенных советов из Германии разберемся, где нам ставить монументы.

На самом деле, что прошло мимо российских СМИ, главным желанием Die Welt, опубликовавшей эту гнусную провокацию (она же фейк, как честно признали в бундестаге), явно было подгадить под будущую выставку «Курская дуга» к 76-й годовщине начала битвы, которая пройдет в Российском доме науки и культуры в Берлине. Экспозиция откроется 23 июля в рамках проекта «Русские сезоны». Будут представлены фотографии образцов оружия, формы и амуниции участников Курской битвы, личные документы бойцов Красной армии, копии наградных листов, благодарности Верховного главнокомандующего, агитки и плакаты, периодика, карты и схемы сражений. В выставку вошли материалы из фондов Музея Победы.

Думается, российская выставка в Берлине внесет посильный вклад в то, что молодые люди в Германии не станут впадать в отвратительные заблуждения по поводу трагедии Второй мировой войны.

Глумление над павшими

Немецкая журналистка Зильке Бигалке, родившаяся в 1983 году, в конце января 2019 года заявила в газете Süddeutsche Zeitung, что «Москва злоупотребляет памятью о жертвах блокадного Ленинграда».

«Блокада была геноцидом. Но после войны ни одна из двух сторон не была заинтересована в том, чтобы так ее называть. Московская власть до сих пор представляет тех, кто оказался в оккупации, как героев, которые мужественно оказывали сопротивление немцам. …В России не любят задавать вопрос о том, был ли Сталин готов пожертвовать жизнями этих людей так же легко, как его противники. …Жертвы блокады — так хотят это видеть — отдали свою жизнь за Победу российского народа. Как будто бы это оправдывает их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет значимость произошедшего, и это опасно», — поучает молодая журналистка.

Кроме того, Бигалке недовольна российскими парадами Победы, которые, по ее утверждению, «тешат национальную гордость вместо горькой скорби». Потрясенные блокадники, узнав про эти домыслы, пригласили немецкую сочинительницу в Петербург со словами «Пусть посмотрит нам в глаза».

На мой взгляд, не стоило бы даже время тратить на встречи с журналисткой, нашпигованной нынешней лицемерной политической конъюнктурой. Пусть бы она лучше прочитала документы из любой исторической энциклопедии, которые в Германии известны не меньше, чем в России, и говорят сами за себя. Зигалке не имеет представления ни о соответствующих директивах немецкого командования, ни о приказе Гитлера от 7 октября 1941 года, в котором тот прямо уточнял, что ни один немецкий солдат вообще не должен вступать в Ленинград. Фашисты прямо ставили задачу — выморить ленинградцев голодом, и они целенаправленно препятствовали любой возможности доставки продовольствия и ухода жителей из города тогда, как РККА не раз предпринимала попытки прорыва блокады.

По отечественному федеральному каналу «Победа» в 00.25 16 июля демонстрировался трехлетней давности документальный фильм российского производства «Анатолийская операция» из цикла «Закрытый архив», в котором немецкий историк Маттиас Уль со всей определенностью обстоятельно заявляет, что война СССР с фашистской Германией была схваткой двух тиранов за власть над миром. И вокруг этих слов Уля в фильме ни слова ни о Мюнхенском сговоре (1938 год), приведшем к разделу Чехословакии между Германией и Польшей, ни о небывалых зверствах, что творили фашисты на оккупированной советской земле.

Понятно, что канал «Победа», создаваемый в канун 75-летия окончания Великой Отечественной войны, пока еще работает в режиме, близком к тестовому, и тем не менее полагаю, что откровенное надругательство над исторической памятью о войне без какого бы то ни было альтернативного комментария на российских СМИ в любом случае недопустимо.

В конце декабря прошлого года германское внешнеполитическое ведомство настоятельно заявило о необходимости возвращения культурных ценностей, перемещенных из Германии в Россию после войны. Как заявил глава департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов, ни о каком возврате культурных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны, речи быть не может.

Уверен, что Германии с рассуждениями, а тем паче с рекомендациями, не говоря о каких-либо требованиях к России по поводу Второй мировой войны, и правда лучше бы воздержаться так же, как она стыдливо помалкивала до последних лет.

Эта ложь оскорбляет миллионы граждан России

Немецкие журналисты и историки — вовсе не единственные в Европе, кто приобщается к фальсификации Второй мировой. Например, в начале марта этого года автор статьи в испанской газете ABC «Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет» Мануэль Вильяторо утверждал, что фотоснимок «Знамя Победы над Рейхстагом» — это «обман сталинских времен». Вильяторо ссылается на мнение историка Хесуса Эрнандеса, который утверждал, что фотография постановочная, так как на ней есть ретушь, а сфотографированные солдаты РККА якобы занимались мародерством. Между тем ретушь в те, да и в куда более поздние времена, практически повсеместно и непременно использовали для подготовки фотографий к печати. Заодно Вильяторо также пожалел в газете ABC солдат вермахта, воевавших при взятии Берлина.

Это был не первый материал испанской газеты ABC, оправдывающий тех, кто воевал против СССР в ходе Второй мировой войны. В феврале АВС опубликовала статью, в которой рассказала о «героических» подвигах «бросавшей вызов смерти» испанской «Голубой дивизии», которая на стороне фашистской Германии под Ленинградом будто бы противостояла «мощнейшему натиску» 38 батальонов Красной армии.

В Польше, согласно закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, безостановочно идет надругательство над памятью о бойцах Красной армии. Президентом Анджеем Дудой были одобрены принятые 22 июня (день-то какой цинично выбран!) 2017 года поправки, расширившие действие этого закона на памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски. Из почти 500 объектов, подпадающих под действие закона, половина связана с Красной армией, освобождавшей Польшу от фашистской оккупации ценой 600 тысяч жизней наших бойцов.

Как представляется, по мере приближения круглой даты 9 мая 2020 года провокации будут продолжаться и количество отвратительных вбросов может увеличиваться. При этом, конечно же, особенно гнусно, когда они происходят из Германии, где еще недавно, как мы считали, были способны отдавать себе отчет в национальной ответственности за тот кошмар, который оккупанты сеяли на советской земле, за то горе, что они повсеместно принесли в наши семьи, и понимали, ценой какого неимоверного подвига далась Победа над фашизмом.

И я среди тех миллионов, в ком память живет всегда. Об отце, старлее-минере, прошедшем войну от окопов Сталинграда до предместья Берлина и вернувшемся контуженным и израненным, о двоюродном дедушке-солдатике, кавалере ордена Славы, в одиночку отстоявшем высоту и уничтожившем в том бою десятки гадов, о десятках замученных и сожженных заживо родственников. И еще отчетливо помню, что отца до самого конца его недолгой жизни начинало трясти, когда он случайно слышал немецкую речь или немецкие песни.

Неужели у немцев такая короткая память?