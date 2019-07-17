Ил-76 готовится к экстренной посадке в «Жуковском»

Москва, 17 июля. Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковной воздушной гавани «Жуковский». Об этом в среду Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренной службе.

Отмечается, что на борту транспортника, согласно предварительным данным, находятся 13 человек. На данный момент самолет заканчивает вырабатывать топливо.

Предварительное время приземления — 10.30, поскольку в баке очень много топлива. Известно, что самолет МЧС РФ должен был лететь в Иркутск.

Ранее РИА Новости сообщили, что в Ил-76 датчики зафиксировали неисправность вентиляции салона. Сейчас на месте все экстренные службы. Другие подробности в настоящее время неизвестны.