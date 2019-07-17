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В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать арбузы

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В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать арбузы

Москва, 17 июля. Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать спелый и вкусный арбуз. Об этом сообщается в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

Эксперты указывают на то, что для начала необходимо определиться с местом покупки. На продуктовых рынках и ярмарках необходимо обратить внимание на документацию, которая может подтвердить безопасность продукции. В Роскачестве подчеркивают, что потребитель имеет право потребовать эту документацию.

Отмечается, что по арбузу необходимо постучать: если звук глухой — ягода переспела, если очень звонкий — может оказаться зеленой, пишут «Известия».

Кроме того, сообщается, что на ягоде не должно быть трещин, а корочка не должна блестеть. На кожуре должно быть «земляное пятно», но лишь одно и ярко-желтого цвета.

Цвет и форма на вкусе арбуза не отражаются, впрочем, как и сухой хвостик, который высохнет рано или поздно.

В Роскачестве также отмечают, что наличие большого количества белых семечек свидетельствует о том, что арбуз удобрялся нитратами.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать свежий шашлык.

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