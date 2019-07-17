Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно госпитализировали в Петербурге

Москва, 17 июля. Заслуженный артист России Юрий Кузнецов госпитализирован в одно из петербургских медицинских учреждений после операции на сердце.

«Юрий Кузнецов был госпитализирован в Национальный Медицинский Исследовательский Центр им. В. А. Алмазова для консервативного (медикаментозного) лечения», — сообщил источник Федерального агентства новостей, отметив, что в данном случае оперативное вмешательство не предполагается.

В настоящее время жизни и здоровью актера ничто не угрожает, он будет проходить курс реабилитации. Кузнецов чувствует себя удовлетворительно.

Юрий Кузнецов — советский и российский актер театра и кино, родился 3 сентября 1946 года в Абакане, является заслуженным артистом РФ. Он окончил актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке, позже вошел в состав труппы Хабаровского городского драматического театра.

Кузнецов работал в Омском театре драмы, до 1996 года выступал на сцене Ленинградского академического театра комедии имени Акимова. Получил широкую популярность благодаря ролям в фильмах и сериалах «Особенности национальной охоты в зимний период», «Улицы разбитых фонарей». «Сделано в СССР», «Дуэлянт», «Елки Последние», «Лучший друг моего мужа», «Короткое дыхание», «Особенности национальной политики», «Укрощение строптивых» и др. Также он озвучивал Антипа, главного советника князя Киевского Антипа, в мультфильме «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».

В 2019 году актер получил премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Человек, который удивил всех».

Ранее сообщалось, что солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прооперировали в одной из больниц Москвы под общим наркозом. У звезды обнаружили воспаление гайморовой пазухи. Первое время певец пытался справиться с зубной болью с помощью таблеток и антибиотиков. После концертного тура его госпитализировали. Исполнитель находился в больнице более 10 дней. В настоящее время он чувствует себя хорошо и идет на поправку.