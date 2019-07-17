Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Москва, 17 июля. Российская Федерация может отменить запрет на авиационное сообщение с Грузией, если власти этой страны смогут нормализовать обстановку в республике и устранить угрозу для безопасности российских граждан. Об этом в интервью изданию АиФ.ru рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Руководитель дипломатического ведомства отметил, что часть радикально настроенных политических сил «разжигает в Грузии русофобские настроения», а это наносит ущерб главным образом самой Грузии и ее гражданам.

Российский министр подчеркнул важность того, что общество резко осудило грузинского телеведущего Геооргия Габунию, который нелестно высказался в адрес российских властей, сообщает «Ридус».

При этом Лавров обратил внимание на то, что Москва хочет дружить с Тбилиси, передает НСН.

Как сообщала «Газета.Ru», российско-грузинские отношения ухудшились в прошлом месяце на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Масштабные беспорядки в стране начались после того, как депутат Государственной думы занял место председателя грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. Российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения между Грузией и Россией, документ вступил в силу 8 июля.