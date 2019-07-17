Стало известно, какие свадебные традиции в России уходят в прошлое

Москва, 17 июля. Пресс-служба ЗАГСов российской столицы сообщила, какие свадебные традиции становятся частью истории и не соблюдаются современными молодоженами.

«Невеста обязательно должна быть в белом платье, жениться в мае – всю жизнь маяться, свадьба должна быть большой и шумной», — подобные обязательные ранее правила в нынешних реалиях не находят понимания.

Современные невесты все чаще на свадебную церемонию предпочитают одевать не белые платья, а наряды самых разных цветов. Есть и такие без пяти минут жены, предпочитающие вовсе брючный костюм.

Некоторые, видимо, наиболее креативные пары, вообще отказываются от традиционных строгих церемоний, устраивая тематические вечеринки, приходя в ЗАГСы в народных костюмах или в джинсах.

«Недавно в нашем отделе ЗАГС зарегистрировали брак молодожены, которые работают в авиакомпании. Они так и пришли на церемонию: жених в форме пилота, а невеста – стюардессы», — рассказала начальник Дворца бракосочетания №1 Наталия Бурмистрова.

Еще один современный тренд – устраивать очень скромные церемонии, без огромной толпы и кучи родственников. Все большее количество пар приходят на церемонию только с родителями и свидетелями.

«Говорят, что в мае жениться нельзя, однако этот стереотип уже давно устарел. Только в этом году в мае московские отделы ЗАГС зарегистрировали более 4,5 тысячи браков», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что в мае 2018-го расписалось на 700 пар меньше.

Всего же за первые шесть месяцев текущего года в российской столице женились почти 33 тысячи пар, а накануне Дня семьи, любви и верности в Москве появилось 1,3 тысячи семей, сообщает «Газета.ru».