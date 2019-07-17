Лондон, 17 июля. Фанаты певицы Бейонсе поразились ее ужасной форме, после того, как она вышла в откровенном платье на красную дорожку на премьере фильма «Король лев» в Лондоне. Фотографии появились в Сети.

На премьере фильма Бейонсе показала целлюлит. Исполнительница появилась в платье с разрезом выше бедра. При этом на певице не было нижнего белья. Фанаты рассмотрели на бедрах Бейонсе целлюлит.

Beyoncé Knowles-Carter and Jay-Z at the Lion King premiere. pic.twitter.com/qMb8HUfUXU — Live Civil (@LiveCivil) July 14, 2019

Поклонники считают, что гримеры попытались скрыть недостатки кожи, но им это не удалось. Они напомнили, что Бейонсе не может вернуться к форме после рождения близнецов два года тому назад. При этом сама исполнительница заявляла, что наслаждается женственными формами, а также рассказала, что присоединилась к бодипозитивному движению. Как призналась певица, после рождения близнецов она весила 99 килограммов. По ее словам, однако буквально за пару месяцев она сумела сбросить лишнее. И все это благодаря упорной работе в зале и правильному питанию. Шесть дней в неделю певица занималась с тренером (особое внимание она уделяла бегу, ходьбе, боксу, упражнениям на балансирование и растяжке).

Prince Harry and Meghan Markle meet Beyoncé & JAY-Z at the European Lion King Premier. pic.twitter.com/Tn1BsdUh0h — BEYONCÉ HUB (@theyoncehub) July 14, 2019

Ранее сообщалось, что американская певица Бейонсе приняла участие в перезапуске знаменитого мультфильма компании Disney «Король лев».

Обладательница нескольких премий «Грэмми» озвучила львицу Налу, сообщают американские СМИ. Кроме Бейонсе, участие в проекте принял актер Дональд Гловер, который подарил свой голос главному персонажу львенку Симбе. Участие в проекте также принял Джеймс Эрл Джонс, который, как и в 1994 году, озвучил Муфасу.

Ранее студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку «Короля Льва». В трейлере показано начало мультфильма, когда обитатели саванны сбегаются к скале, чтобы посмотреть на рождение львенка – наследника короля. Наставник короля поднимает львенка Симбу над головой и показывает животным.

Звучит песня Circle of Life, которая была саундтреком «Короля Льва», вышедшего в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Disney снимает новый фильм «Король Лев». Представители кинокомпании Disney заявили, что решение перезапустить «Короля Льва» основывается на удачных показателях других подобных проектов: «Книги джунглей», «Малефисенты» и «Золушки», а также вероятном успехе сказки «Красавица и Чудовище», которая выйдет в прокат в 2017 году.

Сообщается также, что поклонники этого мультфильма в новой картине услышат все те же мелодии и песни, которые использовались в оригинале, среди которых Can You Feel the Love Tonight, за который мультфильм ранее получил «Оскар». Также за эту песню фильм получил две премии «Грэмми».

Напомним, оригинальный «Король Лев» стал классикой диснеевской анимации и одним из самых кассовых мультфильмов Disney, собрав 968 миллионов долларов по всему миру.