Москва, 17 июля. Западные СМИ продолжают тиражировать безосновательные обвинения в адрес России в годовщину крушения малайзийского Boeing 777, который был сбит в 2014 году над Донбассом. Евросоюз призвал РФ взять на себя ответственность за катастрофу, однако российская сторона представила доказательства своей непричастности к крушению рейса МН17.

Напомним, что журналистская группа Bellingcat опубликовала отчет, в котором якобы разоблачила причастных к крушению Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. В своем «расследовании» группа использовала данные, якобы полученные из открытых источников, при этом многие материалы оказались сфальсифицированными, а Bellingcat в отчете оперирует двусмысленными доводами и ссылается на свои прошлые публикации, не учитывая объективные факты.

Во-первых, в новом отчете авторы утверждают, что установка «Бук», из которой был сбит Boeing 777, является российской. При этом Bellingcat игнорирует нестыковки в собственных материалах, касающиеся принадлежности «Бука», поскольку хочет найти виновных именно со стороны РФ. К тому же, авторы не учитывают, например, результаты эксперимента предприятия «Алмаз-Антей» (разработчик комплексов «Бук»), которое провело тестовый подрыв ракеты и представило математические расчеты, опровергающие возможность принадлежности снаряда, сбившего самолет МН17, российским войскам.

Как показал эксперимент «Алмаз-Антея», Boeing 777 был сбит зенитной ракетой 9М38. Такой тип снарядов не производится в РФ с 1986 года, а с вооружения российской армии ракета была снята еще в 2011 году. К тому же, исключается возможность поражения малайзийского Boeing современной версией этой ракеты, обозначающейся как 9М38М1, поскольку такой тип снарядов оставляет след в виде «бабочки», а на корпусе сбитого МН17 ничего подобного обнаружено не было.

Кроме того, математические расчеты показали, что сбившая Boeing 777 ракета была выпущена с территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), то есть из района Зарощенского, а не из Снежного, как утверждает Bellingcat. Итоги эксперимента компания «Алмаз-Антей» представила на брифинге, однако ССГ проигнорировала собранные предприятием доказательства.

Во-вторых, причастность РФ к крушению МН17 опровергается радиолокационными данными, которые в сентябре 2016 года довели до сведения общественности представитель Минобороны России и заместитель главного конструктора радиолокационного комплекса «Утес-Т». Дело в том, что российский радиолокатор не зафиксировал полета объекта, обозначенного как ракета, в случае с крушением Boeing 777. Однако если бы снаряд был запущен из Снежного, радиолокатор принял бы соответствующие данные.

Российская сторона предоставила первичные данные ростовской РЛС «Утес-Т» в распоряжение ССГ. Однако голландцы постоянно сообщали, что якобы анализируют информацию, и продолжили выдвигать обвинения в отношении РФ. Отметим, что Украина так и не обнародовала данные со своих РЛС, контролирующих воздушное пространство над Донбассом. Это позволяет предположить, что ракета была запущена с территории, находящейся под контролем ВСУ, а Украина пытается скрыть данный факт.

В-третьих, когда ССГ обнародовала информацию о найденных неподалеку от места крушения Boeing 777 частях ракеты 9М38 (двигатель и сопло), имеющих серийные номера, Минобороны РФ пошло на беспрецедентный шаг и представило документы завода-изготовителя ракеты, которые были засекречены. Благодаря этим документам, удалось выяснить, что сбившая самолет МН17 ракета была собрана в 1986 году, после чего ее доставили в войсковую часть, расположенную неподалеку от Тернополя. Сама ракета оказалась в распоряжении 223-й зенитно-ракетной бригады Прикарпатского военного округа. Впоследствии бригада переформировалась в 223-й зенитно-ракетный полк и передислоцировалась в район города Стрый Львовской области. В 2014 году этот полк принимал участие в гражданской войне в Донбассе. Таким образом, ракета, сбившая малайзийский Boeing, не находилась на территории России и не могла туда попасть.

Однако следователи ССГ не учитывают объективные доказательства, представленные российской стороной на официальных брифингах. Следственная группа упорно продолжает придерживаться собственной версии и подгонять свои выводы под антироссийскую позицию западных стран. На брифинге, который следственная группа провела 19 июня 2019 года, не было представлено вообще никаких доказательств, подтверждающих позицию ССГ. Чтобы не вызывать лишних вопросов, голландцы ограничиваются заявлениями и записями телефонных переговоров, которые якобы перехватила СБУ. При этом следственная группа не озвучивает откровенные фейки Bellingcat, представленные в отчете журналистов. В качестве примера подобного вброса можно привести запись переговоров неких казаков из Чернухино, которые якобы утверждают, что сбили малайзийский Boeing. Однако известно, что в 2014 году казаки охраняли блокпосты и имели только стрелковое оружие.

Отвечая на вопрос о наличии ЗРК «Бук» на вооружении ВСУ, представители ССГ приходят в замешательство. Следователи говорят, что получили информацию, предоставленную российской стороной, однако, по их словам, этих данных недостаточно, пишет агентство «Аналитическая служба Донбасса». При этом Украина не оказала информационного пособничества следствию. Киев даже не обнародовал показания украинского диспетчера, которая вела рейс МН17 в день крушения. Не хотят помочь в расследовании крушения и США, которые могли бы отдать в распоряжение ССГ данные со своих спутников. Сама ССГ даже не озвучила мотивов тех, кто, по версии следственной группы, запустил ракету в самолет МН17, хотя классифицирует это преступление как умышленное.

Отметим, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы следственной группы. Он назвал расследование крушения МН17 политизированным и антироссийским. Мохамад подчеркнул, что следователи обвинили РФ в падении самолета еще до изучения материалов дела.

«Нам нужно доказательство вины России в случившемся. Но пока что нет никаких доказательств, а только слухи», — сказал премьер-министр Малайзии.

Напомним, крушение рейса МН17 в Донбассе произошло 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.