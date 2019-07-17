Интерес иностранцев к России вырос на 20%

Москва, 17 июля. Интерес иностранных путешественников к России увеличился практически на 20% после первенства мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Amadeus.

За первые шесть месяцев 2019 года фирма зафиксировала рост числа иностранцев, приезжающих в Россию, на 19,5%, в сравнении с тем же периодом в 2017 году. Эксперты обратили внимание на то, что прошлое увеличение количества бронирований авиаперелетов в РФ (на 27% за первые шесть месяцев 2018 года), объяснялось проведением мундиаля.

Больше остальных в Россию в текущем году, согласно информации компании, приезжают туристы из Германии, Казахстана и Южной Кореи. В перечне лидеров по въездному туризму также Израиль, Италия, Франция, Британия. Кроме того, часто РФ посещают американские и чешские путешественники. Отмечается, что продолжительность пребывания иностранных путешественников в России составляет приблизительно девять дней. Согласно статистическим данным, дольше всего в России остаются туристы из США — более 14 дней, Израиля — 11 дней и Германии — 10 дней.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. В финале мундиаля сборная Франции победила Хорватию (4:2) и стала двукратным чемпионом мира.

В начале июля россияне назвали российские города, которые, по их мнению, необходимо в первую очередь посетить иностранным туристам.