Эксперты рассказали, каких сотрудников в Москве ищут дольше всего

Москва, 17 июля. В российской столице работодатели дольше всего ищут квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием.

Об этом говорится в свежем исследовании, которое подготовили эксперты компании HeadHunter. Как оказалось, на поиски такого рода специалистов уходит до полутора месяцев.

«По данным опроса, на закрытие вакансий руководителей организаций и подразделений уходит 42,8 дня и 41,7 дня соответственно», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

При этом эксперты отмечают, что быстрее всего (6,7 и 9,7 дня соответственно) можно найти персонал на должности подсобных рабочих, технического и обслуживающего персонала.

Добавим, что исследование на тему проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директоры и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов.

Как напоминает «Газета.ru», в апреле эксперты назвали вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей в месяц. Так, специалистам, принятым на вакансию «операционный директор/генеральный директор», в Москве готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Опыт для такой работы должен составлять не менее шести лет. Соискатель должен обладать умением успешно выводить на рынок новые продукты, коммуникабельностью, а также должен свободно владеть английским языком.

До 600 тысяч рублей может получать в Москве директор по информационным технологиям, Senior PHP разработчик — до пяти тысяч долларов, PHP Developer — до $300 тысяч и Golang разработчик — четыре тысячи долларов.