Москва, 17 июля. Друг певицы Юлии Началовой, музыкант Александр Панайотов рассказал, что за несколько месяцев до смерти исполнительница ездила в Израиль. По словам певца, ее мучили подагра и диабет, она обращалась к местным врачам, но после «разуверилась в медицине и обратилась в Богу».

Панайотов рассказал, как незадолго до смерти Началова молилась в Израиле об исцелении. Как пишет издание «Собеседник», за несколько месяцев до смерти Началова побывала в Иерусалиме, у Стены Плача. Она молилась, просила, что Бог ее исцелил.

«Была во всех святых местах — лечилась, надеялась и верила… Но каким был итог, вы знаете, — уточнил Панайотов.

Друг Началовой возмущен тем, как на смерти артистки делают шоу. Он раскритиковал туры на могилу певицы, которые якобы излечивают больных.

«Те, кто покупает эти туры, больны. Потому что здравомыслящие люди понимают, что Юля не была святой. Она была обычным человеком: красивым, добрым и очень талантливым», — добавил Панайотов.

Артист предложил сажать в тюрьму всех, кто пытается заработать на смерти Началовой.

Дочь российской певицы Юлии Началовой вспомнила о страшных болях матери. По ее словам, близкие до сих пор не могут смириться со смертью исполнительницы. Летние каникулы дочь Началовой — Вера — проводит вместе с отцом Евгением Алдониным, его супругой и сыном.

В эфире «Пусть говорят» на Первом канале она напомнила, что со смерти матери прошло немногим больше трех месяцев. Дочь Началовой рассказала о страшных болях матери незадолго до смерти. По словам дочери Началовой, она держалась, как могла, но было видно, как тяжело приходится артистке.

«Мне кажется, такой боли, которую мама испытала, никогда не испытывал никто из всех моих знакомых», — подчеркнула девочка.

Дочь исполнительницы добавила, что от страшной боли она даже плакала.

Пиар-директор певицы Анна Исаева 16 марта сообщила, что Началова скончалась на 39-м году жизни. У певицы не выдержало сердце. Позже отец исполнительницы сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца из-за абсцесса. Ранее первый муж певицы Дмитрий Ланской прокомментировал смерть бывшей возлюбленной, призвав всех молиться.

Несмотря на тяжелое состояние, певица была уверена, что поправится, и списывала состояние только на недуг. 11 марта она была госпитализирована в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Состояние исполнительницы начало резко ухудшаться, после чего врачи ввели Началову в искусственную кому. 16 марта сердце не выдержало нагрузки.

Стало известно, что Началова стала не первой звездой, скончавшейся после участия в телевизионном реалити-шоу «Последний герой». При различных обстоятельствах погибли автор проекта Сергей Супонев и ведущий первого сезона Сергей Бодров. Кроме того, в шоу принимала участие певица Жанна Фриске, музыкант Крис Кельми, рэпер Кирилл Толмацкий и актриса Вера Глаголева, которые также впоследствии ушли из жизни.

В 2015 году Началова была ведущей шоу «Два голоса». В те годы никто не знал о том, что Юлия болеет, однако люди, которые работали с Началовой, начали замечать, что каждый выход артистки на сцену дается ей с большим трудом.

Напомним, продюсер фильма о российской певице Юлии Началовой Андрей Загорский рассказал, что мать главной героини сыграет актриса Валентина Талызина.

О том, что о Юлии Началовой снимается фильм, стало известно через несколько дней после смерти исполнительницы. Недавно на роль матери Началовой в фильме была утверждена актриса Валентина Талызина. Артистка отнеслась к предложению позитивно и с интересом. Сценатристы будут прописывать эпизоды конкретно под Талызину.

Продюсер фильма о Началовой рассказал о роли для Талызиной. Как уточнил специалист, сцены с Талызиной будут сниматься в июле 2019 года, так как она сейчас очень занята. Загорский считает, что она сыграет мать Началовой, пропустив «все через себя».

В начале апреля появилась информация, что продюсер вместе с режиссером Натальей Филатовой приступил к работе над картиной о жизни и гибели певицы под названием «Буду рядом…». По предварительным данным, премьера художественного фильма должна состояться осенью 2019 года. Авторы держат в секрете подробности сюжета картины, а также имя актрисы, исполняющей главную роль.