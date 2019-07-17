Байден пригрозил вызвать Трампа на соревнование по отжиманию от пола

Вашингтон, 17 июля. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о готовности к соревнованию по отжиманиям от пола с главой государства Дональдом Трампом. С заявлением 76-летний политик во вторник выступил в эфире канала MSNBC.

«Я скажу ему: «Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать? Давай, сразись с мужчиной», — пригрозил бывший вице-президент США.

Байден ранее обвинял Трампа в травле политических оппонентов и говорил о решимости дать ему достойный отпор, в случае избрания кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Байден считает, что предстоящая предвыборная кампания будет «склочной». Политик рекомендовал сторонникам не принимать за признак слабости его нежелание участвовать в перепалках с другими претендентами-демократами на теледебатах во Флориде.

«Я осознал, что кое-кто пришел к выводу, будто я не смогу дать отпор Трампу, так как не ответил жестко. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы дать отпор любому от Трампа до [президента России Владимира] Путина, [председателя КНР] Си [Цзиньпина] или кого-либо еще», — подчеркнул бывший вице-президент США.

В настоящее время на выдвижение кандидатов в президенты от Демократической партии претендуют 20 человек. В июле 2020 года в Милуоки (штат Висконсин) пройдет партийный съезд, по итогам которого демократы планируют выдвинуть своего кандидата. Президентские выборы пройдут в США 3 ноября 2020 года.

Ранее Газета.ru сообщила, что Байден обвинил Трампа в высказывании отличной от американских интересов точки зрения во время встречи главы Белого дома с российским президентом в Хельсинки. Выступление Трампа политик назвал одним из самых постыдных в современной истории страны.