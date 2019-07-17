ЕС призвал Россию к ответственности за крушение Boeing 777 (MH17) в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Евросоюз обратился к России В годовщину катастрофы Boeing 777 над Донбассом западные СМИ продолжают тиражировать безосновательные обвинения в адрес России. Расследованием дела занята комиссия, куда входят Украина, Бельгия, Австралия, Малайзия и Нидерланды. Россия, несмотря на призыв ЕС сотрудничать со следствием, в этот список не попала. Данные «расследования» Еврокомиссии основаны на отчетах группы журналистов Bellingcat, большинство из которых сотрудничают со спецслужбами западных стран или ангажированы ими. Bellingcat утверждает, что самолет был сбит из установки «Бук», якобы принадлежавшей РФ. Но в Минобороны подтвердили, что с вооружения данную установку сняли еще в 2011-м, а данные радиолокаторов опровергли версию следствия о запуске ракеты с территории ДНР. Расследование еврокомиссии многие наблюдатели раскритиковали за ангажированность. Например, Кремль заявлял, что следствие игнорирует объективные данные нашей стороны, а доказательств вины Москвы так и не было представлено. Схожую позицию занимает и малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад — он заявил, что ракета, сбившая лайнер, могла быть и украинской, а все уголовное дело изначально выстроено с целью «обвинить русских». Напомним, что Boeing 777 был сбит в 2014 году над Донбассом, выполняя рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

Иран объяснил «захват» танкера Неожиданный поворот случился в истории с танкером в Ормузском проливе. Накануне СМИ сообщили, что в приграничных водах Ирана пропал корабль ОАЭ. И уже успели обвинить в этом Тегеран. Но оказалось все куда безобиднее, чем можно предположить. МИД страны заявил, что никакого «захвата» не было и в помине: иранские военные лишь отбуксировали судно для ремонта, когда получили запрос о помощи. К слову, на Ближнем Востоке Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским — и каждый уже насчитал за последнее время как минимум по одному инциденту: взрывы танкеров, якобы захват британского судна — чего только не произошло в местной акватории. И во всех случаях Запад предъявил обвинения Ирану, которые тот, впрочем, категорически отверг.

США не продадут F-35 Турции США не продадут истребители F-35 Турции. Громко, но вполне ожидаемо об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Решение связано с поставками Анкаре российских ЗРК С-400, но в срыве сделки Трамп, как ни странно, обвинил прежние власти США. По его словам, Белый дом во главе с Бараком Обамой отказывался продавать Турции американские ЗРК Patriot, а потому республика оказалась, по сути, в патовой ситуации. К слову, контракт на F-35 между странами давно заключен, и теперь Анкаре предстоит вернуть вложенные в него деньги. А это более $1 млрд.