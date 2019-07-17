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В докладе НАТО случайно рассекретили места хранения ядерного оружия США

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В докладе НАТО случайно рассекретили места хранения ядерного оружия США

Страсбург, 17 июля. В докладе комитета Парламентской ассамблеи (ПА) Североатлантического альянса нечаянно раскрыли места хранения американского ядерного оружия. Об этом пишет издание Washington Post.

В апреле 2019 года был опубликован доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников», однако через какое-то время его удалили. В этом документе говорится, где находятся примерно 150 единиц американского ядерного оружия на территории Европы.

На днях копию доклада разместила бельгийская газета De Morgen.

Из публикации следует, что «бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: бельгийской Kleine Brogel, немецкой Büchel, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Голландии и «Инджирлик» в Турции».

В докладе НАТО случайно рассекретили места хранения ядерного оружия США

В документе информация представлена без каких бы то ни было ссылок. Газета отмечает, что на минувшей неделе опубликовали окончательную версию доклада, но, правда, без данных о локации оружия.

Автор документа Джозеф Дэй заявил, что вся информация в документе — материал из открытых источников, взятых на просторах Сети.

Западные СМИ приняли доклад как подтверждение факта, который был давно известен. К примеру, материал в газете De Morgen вышел под заголовком: «Черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие».

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