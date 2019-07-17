Володин поздравил Савицкую с юбилеем выхода в открытый космос

Москва, 17 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Светлану Савицкую с юбилеем полета, в рамках которого она вышла в открытый космос.

«35 лет назад вы навсегда вписали свое имя в историю пилотируемых космических полетов, первой из женщин вышли в открытый космос», — приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению Володина, экспедиция, во время которой Савицкая провела за пределами корабля три с половиной часа, укрепила лидерство России в мировой космонавтике, показала новые возможности человека.

Проявленные космонавтом мужество и героизм, преданное служение Родине вызывают чувство гордости и большого уважения, считает председатель Госдумы.

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — говорится также в тексте поздравления.

Напомним, Светлана Савицкая — советский космонавт, летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза. В 1984 году она стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос.

На данный момент Савицкая является депутатом Госдумы. Она занимает пост заместителя председателя комитета по обороне, а также является членом комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.