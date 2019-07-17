Стало известно, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне

Москва, 17 июля. Опубликован рейтинг фильмов и сериалов по версии проекта «Кино Mail.ru», которые предпочитают смотреть жители России.

Топ предпочтений россиян был составлен среди художественных и телевизионных лент, который вышли в прокат в первой половине текущего года, рейтинг сформирован на основе анализа интереса и активности зрителей.

«Чаще всего отечественные зрители смотрели российские сериалы и военные фильмы, а вот высоко оценивали проекты Netflix и картины про героев вселенной Marvel», — отмечают авторы исследования.

Кроме того, сообщает «Газета.ru», наибольший интерес у российских зрителей вызвали фильмы и сериалы отечественных режиссеров.

Если же говорить о конкретных кино- и телевизионных работах, то больше всего россиянам запомнились сериалы «Возмездие» с Павлом Прилучным, «Мылодрама» с Сергеем Буруновым и «Шифр» с Екатериной Вилковой.

При этом отмечается, что самые высокие оценки от пользователей сервиса все-таки получают американские многосерийные фильмы, среди которых «Любовь, смерть и роботы» от Netflix и «Чернобыль» от HBO.

Также россияне не скрывают своей симпатии к голливудским блокбастерам, назвав самыми качественными фильмы «Мстители: Финал», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Аладдин».

Как напоминает RT, австралийские исследователи из Университета Аделаиды раскрыли «секрет успеха» киновселенной Marvel. Ученые пришли к выводу, что причины популярности кроются в меньшей степени в визуальных эффектах, а в большей — в умелом манипулировании актерским составом и продуманными сюжетными линиями.