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Тарзан взбудоражил поклонниц откровенным снимком в красных плавках

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Тарзан взбудоражил поклонниц откровенным снимком в красных плавках

Москва, 17 июля. Певец, актер и самый популярный стриптизер России Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram откровенное фото в красных плавках. Снимок взбудоражил подписчиков артиста.

На фотографии 49-летний Тарзан предстал перед поклонниками на фоне морского пейзажа.

«Продолжение следует», — написал Глушко под снимком.

Многие подписчицы Тарзана пришли в восторг от фигуры 49-летнего артиста.

«Нет слов, шикарен!»  — восхитилась inna_tunik.

«Классно выглядите!»  — оценила фигуру Тарзана tatyanasergeevnatk.

«Ух, повезло Наташке!!!» — отметила eleonorakabaliu, намекая на супругу артиста Наташу Королеву.

«Красив как Бог!» — считает одна из подписчиц.

    «Как по мне, очень секси. Так держать! А нам держаться!» — цитирует поклонницу Тарзана «Пятый канал».

    «Молодец мужчина. Дает пример другим, как следить за собой», — отметила khalalbina.

    Однако не все фоловеры Глушко положительно оценили опубликованный артистом снимок.

    «Ничего особенного нет в его в фигуре, спортивное телосложение дает сбой по возрасту, неприятное тело и он сам», — считает drannikovasvetlana.

    «Уже возраст не тот, и тело не то как у молодого. Видно, что уже под 50», — написала __qwett__08_02.

    «Постарел Серега», — отметила olaluma.

    Ранее супруга Тарзана Наташа Королева тоже поразила подписчиков, выложив в Instagram откровенное фото, на котором обнаженная певица стоит на руках, сообщает KP.RU. Провокационной фотографией артистка поддержала свою коллегу по сцене Светлану Лободу.

     

       

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        Источник: Instagram
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