Российский город оказался в топ-100 самых безопасных в мире

Москва, 17 июля. Нижний Новгород оказался на 53-й строчке в рейтинге самых безопасных городов мира по версии исследовательского портала Numbeo.

В общей сложности рассматривались 328 городов планеты.

По результатам исследования, Нижнему Новгороду присвоили индекс безопасности 72,97 балла. Кроме того, в перечне есть Северная столица (133-е место), Москва (143-е место), Екатеринбург (198-я строчка) и Новосибирск (204-е место).

Отмечается, что самым безопасным городом мира сервис признал столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу Даби. Далее по списку следует Доха и Квебек. Также в «безопасном» списке есть Мюнхен, Дубай, Цюрих, Берн, Гонконг и Эскишехир.

В топ-10 самых опасных городов вошли Каракас, Питермарицбург, Порт Морсби, Сан-Педро-Сула, Претория, Дурбан и Йоханнесбург, а также главные города Бразилии — Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро.

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