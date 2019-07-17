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Эксперты рассказали, когда и какие нужно делать подарки

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Эксперты рассказали, когда и какие нужно делать подарки

Москва, 17 июля. В преддверии Дня дарения подарков эксперты рассказали, когда и какие нужно делать презенты.

Специалист по этикету Элеонора Басманова отмечает, что в регулярных небольших подарках нет ничего плохого. Но неожиданный подарок способен вызвать подозрения. А вот систематические небольшие презенты помогут укрепить дружбу и отношения, отмечает эксперт.

«Когда мы видим какую-то вещь, в которой уверены, что она вот подойдет моему другу, мы ее покупаем вне какого-то праздника. Как мы оцениваем? Мы это оцениваем, как высокое качество нашей дружбы, как глубокую симпатию, как способность быть заботливым и постоянно об этом думать», — цитирует Басманову РИА Новости.

Такие подарки не идут искать специально, а покупают случайно наткнувшись, отмечает эксперт. Но они показывают, что в мыслях дарящего есть кто-то, кого он желает порадовать.

«Это укрепляет отношения, развивает и вне сомнения это очень приятно и правильно», — отмечает эксперт.

Но если подарок без повода делает неблизкий человек, такой презент могут воспринять как подкуп, уточника Басманова. Особенно если презент делает сослуживец.

Завкафедрой психологии личности психологического факультета МГУ Александр Асмолов выразил мнение, что подарок должен обязательно присутствовать в системе межличностных отношений. По его словам, подарок становится уникальным мотивом в развитии отношений, если он выступает как символ жажды общения, любви и нежности. В этом случае презент становится признанием человека, как ценности.

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Источник: РИА Новости
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