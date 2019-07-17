Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Мощные ливни затопили дворы и улицы в Благовещенске

447
0 Оставить комментарий

Мощные ливни затопили дворы и улицы в Благовещенске

Благовещенск, 17 июля. Социальные учреждения, дворы и улицы были подтоплены в Благовещенске из-за прошедших ливней. Об этом сообщает на пресс-службу администрации города.

Количество осадков с вечера среды составило 54 мм. В Гидрометцентре Амурской области подчеркнули, что этот уровень относится к опасным метеорологическим явлениям.

Было зарегистрировано 140 заявок от жителей города и различных организаций на откачку воды. Для этого была привлечена специализированная техника, а также специалисты поисково-спасательного отряда Благовещенска.

Из-за разгула природной стихии в ряде районов города было отключено электричество. В настоящий момент продолжаются работы на центральных улицах города, специалисты устраняют аварии.

infox - new
Источник: пресс-служба администрации Благовещенска
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров