Берлин, 17 июля. Российская Федерация не намерена отказываться от своих новых ракет и не собирается спасать ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом соглашении и дать отпор «российской агрессии». Об этом сообщает немецкий таблоид Frankfurter Allgemeine.

По данным издания, из-за действий Москвы и «алогичности» главы Белого дома Дональда Трампа мир стоит перед опасностью непродления российско-американского соглашения об ограничении ядерных вооружений СНВ-3, истекающего через полтора года.

Газета указывает, что Европе вряд ли будет грозить ядерный российский удар, так как «ядерное устрашение» в виде новых ракет Москвы уже и так действует.

Согласно информации немецкого издания, российская сторона использует свое новое оружие для прикрытия «неядерных и гибридных атак на постсоветском пространстве».

Газета полагает, что западные страны обязаны реагировать на действия Москвы и противодействовать «российской агрессии». Для этого, по мнению авторов материала, Североатлантическому альянсу необходимо действовать оперативно и четко, а также укреплять не входящие в военный блок Грузию и Украину, а не ослаблять их с помощью совместных с Россией проектов, например, «Северного потока — 2».

Западные СМИ и политики систематически говорят о «российской угрозе». При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что российская сторона не собиралась и не планирует ни на кого нападать. По словам руководителя дипломатического ведомства РФ Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы таких планов, но просто используют этот предлог, чтобы разместить близ российских границ больше военной техники и батальонов.