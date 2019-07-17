Ученые назвали «закулисных кукловодов» американской политики

Вашингтон, 17 июля. Американские математики с помощью компьютерной модели выяснили, почему отношения между республиканцами и демократами в ближайшие несколько лет обострились. Результаты исследования были представлены в журнале Royal Society Interface.

По словам математиков из Политехнического института Ренсселера в Трое, обострение между электоратом республиканцев и демократов выгодно для политиков. Ученые пытались ответить на вопрос, когда политики начнут «еще сильнее накачивать избирателей».

Исследователи подчеркивают, что в США растет поляризация мнений. Из-за этого противоборствующие политические силы практически не могут сотрудничать между собой. В качестве примера математики приводят кризисы 2013 и 2018 годов. Тогда представители Конгресса замораживали потолок заимствования, поскольку «протестовали» против политики президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа.

Математик Болеслав Шиманский подчеркнул, что поведение людей можно объяснить, опираясь на абстрактные и элегантные математические модели. Исследователи использовали переменную, которая является аналогом «невидимой руки рынка» Адама Смита.

Они пришли к выводу, что политики всегда в своей работе опираются на выбор между консенсусом и конфликтом. Они выбирают консенсус, если хотят достичь каких-либо целей, пойдя на уступки своим противникам. Конфликт — если хотят придерживаться строго выбранной позиции, без всяких компромиссов.

Математики не смогли выяснить от чего зависит выбор между этими вариантами. Они сравнили мнения избирателей на события, которые происходили в политическом пространстве США за последние 50 лет, а также принимали во внимание поляризацию мнений в Конгрессе. Выяснилось, что на поведение политиков и избирателей влияли не «закулисные кукловоды», а системные эффекты и математические тренды.

Нынешняя ситуация, когда демократы и республиканцы не соглашаются друг с другом, не уникальна для США. Похожее происходило в 2010 году, когда Верховный суд дал добро бизнесменам на поддержку избирательных компаний политиков. В американском обществе аналогичный сегодняшнему уровень поляризации был в 60-х годах XX века — расцвет движения за гражданские права на фоне эскалации во Вьетнаме. Математики также выяснили, что уровень накала в политике и обществе с 1970-х годов неизменно снижался, поскольку до этого поляризация достигла горячей точки и мешала политикам.

Ученые не могут предсказать, что произойдет, если уровень поляризации в США будет расти, и как это можно предотвратить. Однако они не исключат, что сценарий по увеличению поляризации может быть реализован в ближайшем будущем.