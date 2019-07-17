Министр обороны Литвы призвал разместить в Прибалтике ПВО США

Вильнюс, 17 июля. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что размещение усиленных американских батальонов на территории трех прибалтийских стран снизит вероятность конфликта с Россией. Об этом сообщает журнал Defense News.

По мнению Кароблиса, размещение в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» на территории Эстонии, Литвы и Латвии усиленных батальонов серьезно снизит вероятность вооруженного конфликта блока с Россией.

«США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе», — отметил литовский министр.

Кароблис призвал включать армейскую роту или подразделения ПВО малого радиуса действия в каждый размещаемый в рамках программы в Прибалтике американский батальон. Министр считает, что таким образом НАТО серьезно укрепит свой сдерживающий потенциал.

Москва ранее неоднократно подчеркивала, что ее военная стратегия носит оборонительный характер и не включает сценарии нападения на другие страны. Руководство России подчеркивает, что укрепление оборонного потенциала связано с повышенной активностью НАТО у российских границ.

США, напротив, не стесняются использовать вооруженные силы во внешней политике. Одним из последних примеров стало участие американских военных в конфликте в Сирии. Правительство республики и представители общественности неоднократно требовали от вооруженных сил США покинуть территорию страны. Но Вашингтон не удовлетворил эти просьбы.

Тем временем США и их партнеры по НАТО постепенно продвигают границу блока на восток, активно муссируя слухи о «российской угрозе». Ранее Газета.ru сообщила, что экс-заместитель генсекретаря НАТО, генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности Кильского университета Йоахим Краузе подготовили доклад, в котором обвинили Россию в подготовке к региональным войнам в Европе.