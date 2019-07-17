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Власти Сирии восстанавливают город Хомс

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Власти Сирии восстанавливают город Хомс

Дамаск, 17 июля. Власти Сирийской Арабской Республики восстанавливают третий по величине город страны — Хомс.

Основные военные действия в мегаполисе, который до войны был одним из наиболее значимых промышленных центров, завершились еще пять лет назад, однако последние отряды террористов покинули город два года назад.

«Хомс полностью освобожден от боевиков — как город, так и его пригороды. Все это благодаря сирийским военным и нашим друзьям из России», — рассказал губернатор провинции Хомс Таляль аль-Барази.

В первую очередь, по окончанию войны, власти разминировали город, после чего начался разбор завалов. Следующий этап возвращения к мирной жизни – восстановление электричества и водоснабжения.

Сейчас сирийское правительства направило все силы на восстановление социальной инфраструктуры – в настоящее время идут ремонтные работы сразу в 200 школах, которые будут завершены к новому учебному году.

Власти Сирии восстанавливают город Хомс

Власти признаются, что восстановление города после войны продвигается нелегко, многие улицы до сих пор представляют собой вереницы разрушенных бетонных коробок. Но перемены все же заметны.

«Мы видим, что сирийское правительство прилагает все усилия для восстановления социально значимых объектов: больницы, заводы, рынки, церкви», — рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

В город, который оживает после военных действий, постепенно возвращаются его жители, в свое время вынужденные покинуть его. Большинство из них – из Ливана, куда бежали в начале войны, сообщает «Газета.ru».

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Источник: ТАСС
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