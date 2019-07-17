Эксперт рассказал об особенностях российской малой подлодки «Пиранья»

Москва, 17 июля. Технологические особенности новейшей российской малой неатомной подводной лодки «Пиранья» раскрыл автор проекта Игорь Караваев.

По словам ведущего конструктора конструкторского бюро «Малахит», субмарина П-750Б может находиться под водой в четыре раза дольше, чем ее предшественницы, а именно – 12 суток.

Все это благодаря уникальной воздухонезависимой энергоустановке, которой оснащаются новейшие российские малые подводные лодки «Пиранья».

«На одних только аккумуляторных батареях лодка может идти не более трех суток, а с применением ВНЭУ – до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода», — уточнил Караваев.

При этом, по словам ведущего конструктора КБ «Малахит», нахождение под водой в течение 12 суток – возможно, однако субмарине необходимо периодически всплывать на поверхность, но только для того, чтобы определять местоположение.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе на полях Международного военно-морского салона научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин рассказал о субмаринах будущего.

«Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин. Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными», — рассказал эксперт.

Половинкин также добавил, что разработки направлены на снижение уровня шума, обеспечение максимальной скрытности. По его мнению, существующий внешний вид не может обеспечить эти характеристики в полной мере.