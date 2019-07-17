ВЦИОМ выяснил, какие чувства испытывают россияне к жителям Украины

Москва, 17 июля. ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к жителям Украины.

По данным исследования, 20% респондентов испытывают разочарование по отношению к гражданам Украины. Столько же опрошенных симпатизируют украинцам. 17% россиян заявили, что уважают украинцев, 16% высказали жалость и сочувствие к ним.

Среди опрошенных 8% не доверяют гражданам Украины, еще столько же придерживаются противоположного мнения. Антипатию к украинцам испытывают 3% россиян, 4% российских граждан осуждают их, 19% относятся безразлично.

Опрос был проведен 20 июня 2019 года. В нем принимали участие граждане в возрасте от 18 лет. Были опрошены 1600 респондентов.

Напомним, что 13 июля телеканал «Россия-1» транслировал телемост Россия — Украина. Во время эфира прибывшие в Москву украинцы делились своим мнением о России и россиянах. Один из украинцев рассказал, что бывает в России намного чаще, чем на родине. По его словам, за все это время он привык к Москве и готов будет перейти границу между государствами пешком, в том случае, если украинские власти решать ее «закрыть». Другие опрошенные украинцы признались в любви к России.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Пришедшая к власти оппозиция провела новые президентские выборы. Позже в стране началась гражданская война: Киев ввел на территорию юго-востока свои войска. Формальным поводом стало непризнание жителями территорий ДНР и ЛНР новой украинской власти, сообщает «Газета.ru».

Отношения между Россией и Украиной ухудшились. Киев обвинил Москву «во вмешательстве» во внутренние дела страны. В Москве неоднократно подчеркивали, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти заинтересованы, чтобы в Киеве преодолели экономический и политический кризисы.

Ранее чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO, WBC, WBA и IBF Александр Усик приехал в Крым и сфотографировался на фоне горы Ай-Петри, сообщает телеканал «360».