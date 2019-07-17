Опрос показал, как россияне относятся к Украине

Москва, 17 июля. Больше двух третей россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

В основном хорошо относятся к Украине 56% респондентов, 12% участников опроса заявили об очень хорошем отношении к стране​​​. Тех, кто относится к Украине негативно оказалось гораздо меньше. В основном плохо относятся к стране 12% опрошенных, еще 9% респондентов заявили об очень плохом отношении к Украине. Затруднились ответить на вопрос 11%.

Никогда не были на Украине 50% участников опроса. По 21% респондентов заявили, что посещали страну как туристы и навещали родственников. Были на Украине в командировке 6% участников опроса, 4% — родились и какое-то время жили там. О том, что учились и работали на Украине заявили 3% и 1% опрошенных соответственно.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 июня 2019 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке, построенной на основе полного списка задействованных на территории России стационарных и мобильных номеров.

Всего было опрошено 1600 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Опрошенные могли дать до двух вариантов ответа на вопрос. Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам и на вероятность отбора. Максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В конце июня об улучшении отношения россиян к Украине со ссылкой на данные опроса «Левада-центра» сообщила Газета.ru. В то же время россияне стали хуже относиться к США и Евросоюзу, отметили социологи.