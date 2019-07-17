Милонов предложил сделать бесплатными бани для тех, кому отключили горячую воду

Москва, 17 июля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением пускать бесплатно в общественные бани граждан, в домах которых отключили горячую воду.

Об этом говорится в письме, которое было направлено на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева. Парламентарий предложил начать эксперимент с родного для него Петербурга.

По мнению члена нижней палаты российского парламента, зачастую ежегодные отключения горячего водоснабжения в домах россиян – оправданный и необходимый шаг, однако государство должно предлагать гражданам альтернативу.

«Люди, вынужденные по одной — две недели обходиться без горячей воды в своих квартирах, испытывают значительные трудности, неудобства и вытекающие отсюда социальные последствия», — отметил в письме Милонов.

Депутат напомнил, что россияне по-разному решают временные неудобства: начиная с того, что греют воду в кастрюлях, и, заканчивая тем, что некоторые вовсе на время отключения перестают мыться.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть возможность внедрения новой практики на период летних отключений горячего водоснабжения — бесплатного посещения общественных бань для граждан, кто подпадает под отключение», — предложил Виталий Милонов.

По мнению народного избранника, подобный шаг, во-первых, снизит «социальную напряженность населения», а во-вторых, самым положительным образом скажется на здоровье граждан.

Кроме того, по мнению парламентария, бесплатное посещение бань продвинет в общество так называемую «банную культуру», о которой часть граждан, прежде всего – молодежь, и не догадывается, сообщает «Газета.ru».