Жириновский прокомментировал слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Москва, 17 июля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о возможности ракет «Нептун» за несколько минут «уничтожить» Крымский мост.

Политик считает, что если «найдутся сумасшедшие», пытающиеся предпринять такие действия, то как государство Украина перестанет существовать.

«Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством», — написал Жириновский в Twitter.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне депутат Александр Шерин прокомментировал заявление Турчинова. По его словам, Россия обладает необходимым вооружением, чтобы отразить возможную атаку.

«Мы сможем получить в режиме реального времени информацию о том, что кто-то планирует и уже подготавливает к запуску те или иные крылатые ракеты», — заявил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политик напомнил, что украинские власти и раньше делали провокационные заявления. По его словам, это разговоры людей, которые не могут противопоставить какие-либо конкретные действия.

«Все, чем они могут себя потешить, это попытаться сделать заявления в отношении огромного соседа», — подчеркнул депутат.

Член Совета Федерации Алексей Пушков также оценил заявление экс-главы СНБО. По его словам, идеи Турчинова опасные и безумные. Пушков подчеркнул, что они популярны только среди ультраправых и среди остатков режима Порошенко.